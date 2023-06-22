Молодежь Брянска каталась на сёрфах и стреляла из лука на фестивале «На одной волне». Об этом рассказали в городской администрации.

В преддверии Дня молодёжи России в Брянске прошёл фестиваль здорового образа жизни «На одной волне». Его организовали комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации вместе с «Вейк Парком».

Гости фестиваля попробовать покататься на сап-сёрфах и вейк-бордах, а также научились стрелять из лука. Участники мероприятия играли в боччу и посетили мастер-класс по йоге. Желающие поучаствовали в турнире по любительскому волейболу.