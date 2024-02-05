Мужчина пострадал в ДТП в Дятьковском районе
40-летний водитель с политравмой попал в больницу после ДТП на трассе в Дятьковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 8 км автодороги «Дятьково-Бытошь-Будочка» в Дятьковском районе. 40-летний водитель за рулём «ВАЗ-21120» выехал на полосу встречного движения. Легковушка врезалась в Kia Rio.
Водителя отечественной легковушки с политравмой доставили в больницу.
Инспекторы выяснили, что пострадавший мужчина имеет стаж вождения менее года. По факту аварии стражи порядка проводят проверку.
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