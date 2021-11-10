На матч брянского «Динамо» и пензенского «Зенита» пустят 500 человек с QR-кодами

При входе на стадион медицинские документы сверят с данными паспорта.

10 ноября в Брянске состоится матч 21-го тура Олимп-Первенства второго дивизиона ФНЛ «Динамо-Брянск» – «Зенит» (Пенза).

Как сообщает футбольный клуб «Динамо-Брянск», игру смогут посетить не более 500 человек за исключением несовершеннолетних.

Обязательным условием для прохода на стадион будет наличие QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста. Для подтверждения личности болельщика медицинские документы сверят с паспортом.

Билеты на матч можно будет приобрести только в кассе стадиона. Они появятся в свободной продаже 10 ноября. Касса стадиона откроется в 10.00. Владельцы платных абонементов на сезон 2020/2021 могут предъявить свой абонемент в кассу стадиона для получения специальной отметки и бесплатного билета на игру.

Для болельщиков откроют 3-й, 4-й и 5-й секторы Южной трибуны. Наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции обязательны. Повторный вход на стадион в перерыве и во время матча будет запрещен.

Начало матча в 16.00.