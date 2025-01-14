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Орловские хоккеисты выиграли турнир в Трубчевске

2025, 14 января 10:25 Спорт
Орловские хоккеисты выиграли турнир в Трубчевске
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Орловские хоккеисты выиграли турнир «Путь к победе» в Трубчевске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В Трубчевске на Ледовой арене ХК «Вымпел» прошёл межрегиональный турнир по хоккею «Путь к победе». Соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и участникам СВО. На льду встретились команды хоккеистов 10-11 лет: ХК «Вымпел» из Трубчевск, ХК «Ледовое поколение» из Орла и ХК «Олимп» из Стародуба.

 По итогам трёх матчей каждая команда заработала одинаковое количество очков. Победителя определяли по разнице забитых и пропущенных шайб. 

«Золото» досталось команде хоккеистов из Орла. Второе место заняли спортсмены «Олимпа». А команда из Трубчевска получили «бронзу». Лучшим бомбардиром турнира стал брянский хоккеист Иван Голицын,  лучшим защитником — Тимофей Гончаров, а лучшим вратарем — Георгий Блинов.

Директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин вручил командам кубки, медали и дипломы, а лучшим игрокам — статуэтки.

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