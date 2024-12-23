Первый фестиваль по фиджитал-футболу среди предприятий прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В брянском спортивном центре «Триумф» прошёл первый фестиваль по фиджитал-футболу среди организаций и предприятий региона.

Участвовали в состязании четыре команды. Первый этап включал в себя игру в FIFA 24. А затем спортсмены играли в мини-футбол на площадке.

Победу одержала команда Брянского отделение 8605 ПАО Сбербанк. В тройку лидеров вошли также АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» и «Центр Спец Ремонт». Четвёртыми стали представители спортцентра «Триумф».