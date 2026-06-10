Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Брянские студенты поучаствовали в форуме ЦФО «Студенческий спецназ»

2026, 10 июня 18:00
Брянские студенты поучаствовали в форуме ЦФО «Студенческий спецназ»
Источник фото

Брянские студенты поучаствовали в форуме ЦФО «Студенческий спецназ». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

На прошлой неделе в Рязанской области прошёл военно-патриотический форум молодёжи Центрального федерального округа «Студенческий спецназ». Участие в нём приняли 200 участников из 26 регионов, в том числе и из Брянской обалсти. 

В течение пяти дней для студентов вузов прошла подготовка по направлениям: тактика, БПЛА, огневая и инженерно-саперная подготовка, а также медиа-трек. В последнем участники форума освоили полевую съемку и монтаж, правовые и этические основы военной журналистики. Мероприятие завершилось 15-и часовой военно-тактической игрой «Двойной рубеж».

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Предпринимательницу из Брасовского района подозревают в невыплате зарплаты
10 июня 15:32
Предпринимательницу из Брасовского района подозревают в невыплате зарплаты
Водопропускные трубы отремонтировали на трассе Сетолово – Азарово по нацпроекту
10 июня 14:30
Водопропускные трубы отремонтировали на трассе Сетолово – Азарово по нацпроекту
Факт браконьерства пресекли брянские стражи порядка в Карачевском районе
10 июня 13:47
Факт браконьерства пресекли брянские стражи порядка в Карачевском районе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15480) брянск (6983) ДТП (2780) ГИБДД (2345) прокуратура (2124) уголовное дело (2069) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1554) коронавирус (1272) дороги (1084)