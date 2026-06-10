Брянские студенты поучаствовали в форуме ЦФО «Студенческий спецназ»

2026, 10 июня 18:00

Брянские студенты поучаствовали в форуме ЦФО «Студенческий спецназ». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На прошлой неделе в Рязанской области прошёл военно-патриотический форум молодёжи Центрального федерального округа «Студенческий спецназ». Участие в нём приняли 200 участников из 26 регионов, в том числе и из Брянской обалсти.

В течение пяти дней для студентов вузов прошла подготовка по направлениям: тактика, БПЛА, огневая и инженерно-саперная подготовка, а также медиа-трек. В последнем участники форума освоили полевую съемку и монтаж, правовые и этические основы военной журналистики. Мероприятие завершилось 15-и часовой военно-тактической игрой «Двойной рубеж».