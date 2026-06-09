Брянский детский омбудсмен проследила за ходом ЕГЭ по математике

2026, 09 июня 12:28

Брянский детский омбудсмен проследила за ходом ЕГЭ по математике. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

8 июня выпускники Брянской области сдали второй обязательный ЕГЭ. Математику написали свыше 5,4 тысячи ребят. Профильную математику выбрали для сдачи 2903 участника, а базовую – 2527 человек.

Пункт проведения экзамена на базе лицея № 27 в областном центре посетила Уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина. Она была общественным наблюдателем.

«Приятно было встретить в числе выпускников членов Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка в регионе. Пожелала всем ребятам не волноваться, успешно справиться с заданиями и получить желаемый результат на ЕГЭ», – рассказала Инна Мухина.