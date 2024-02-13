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Первый Кубок по аджилити прошёл в Брянске

2024, 13 февраля 15:00 Спорт
Первый Кубок по аджилити прошёл в Брянске
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На первый Кубок по аджилити в Брянске собрались 22 пары. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

Первый Кубок Брянской области по аджилити прошёл в областном центре. В соревнованиях участвовали 22 пары спортсменов со своими собаками. Они выступали в четырёх категориях. 

Победили в Кубке Брянской области две спортивные пары. В категории «Макси» отличились  Арина Матюшина и метис Герда, а в категории «Мини»  – Дина Харитонова  и шелти Бинго.

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