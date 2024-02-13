Первый Кубок по аджилити прошёл в Брянске

На первый Кубок по аджилити в Брянске собрались 22 пары. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Первый Кубок Брянской области по аджилити прошёл в областном центре. В соревнованиях участвовали 22 пары спортсменов со своими собаками. Они выступали в четырёх категориях.

Победили в Кубке Брянской области две спортивные пары. В категории «Макси» отличились Арина Матюшина и метис Герда, а в категории «Мини» – Дина Харитонова и шелти Бинго.