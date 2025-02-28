Первый шахматный турнир среди дошкольников прошёл в Брянске

Первый шахматный турнир для воспитанников детских садов прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске прошли первые городские соревнования по шахматам среди дошкольников. В спортзале детского сада «Жар-птица» на улице Флотской собрались 63 юных участника из 22 дошкольных учреждений областного центра.

Сотрудники «Жар-птицы» перед началом соревнований устроили театрализованное представление, облачившись в костюмы королей и ферзей.

«Интеллектуальное развитие детей так же важно, как и физическое. Древняя и мудрая игра шахматы учит детей логически мыслить, быть внимательными и усидчивыми. Перейдя из детского сада в школу, юным шахматистам будет легче осваивать достаточно сложную программу обучения», — сказал на открытии начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.

Партии проходили в формате быстрых шахмат. Победителям вручили грамоты и пряники с символикой соревнования.

Мероприятие организовало городское управление образования вместе с федерацией шахмат Брянской области.