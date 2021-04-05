Победу брянского «Динамо» назвали заслугой правительства

В матче с ярославским «Шинником» брянские динамовцы сумели забить единственный гол.

3 апреля в Ярославле команда «Динамо-Брянск» одержала победу над ярославским «Шинником» в матче 34-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. Игра завершилась со счетом 1:0. Гол в ворота ярославских футболистов забил Максим Васильев.

Как сообщает региональное правительство, такой «результат — это, безусловно, заслуга главного тренера Евгения Перевертайло и тех мер, которые принимает Правительство Брянской области, создавая все условия для команды».

Своей радости в соцсетях не скрывает и президент клуба и по совместительству замгубернатора Сергей Тимошенко.

Напомним, ранее работу Тимошенко и политику региональных властей в отношении спорта жестко раскритиковал футбольный функционер Сергей Фельдман, спустя полтора месяца работы покинувший пост руководителя брянского клуба.