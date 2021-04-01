Футбольный функционер раскритиковал брянского замгубернатора

Сергей Фельдман прокомментировал свой уход с поста руководителя брянского «Динамо.

Футбольный функционер Сергей Фельдман в интервью «Матч ТВ» рассказал о причинах своего увольнения с поста руководителя ФК «Динамо-Брянск» после полутора месяцев работы.

Фельдман сообщил, что в начале работы с брянским клубом был настроен оптимистично: «Даже когда состоялось КДК, на котором с клуба сняли 6 очков, я сказал: ничего страшного нет, начинаем работать. Нарисовал дорожную карту. После этого они думали месяц, позвонив мне 13 февраля, когда до закрытия трансферного окна оставалось 12 дней. Не знаю, зачем согласился – наверное, все же играет в голове футбольный ветер».

После подписания контракта, по его словам, выяснилось, что у клуба всего 60 миллионов рублей и нужно сокращать фонд зарплаты и штат.

«Каждая встреча с руководством – это «сокращение», «уменьшение». Как тут спасаться? Я думаю, что просто тихо начали сливать клуб – чтобы не тревожить болельщиков, свой электорат. Ни академии, ни молодежной команды… Очень тяжелая ситуация! А на носу лицензирование. Мне просто обидно и больно за тех людей, которые работают в «Динамо» по 10 лет», – сказал Сергей Фельдман.

Он пояснил, что ключевым для него стал тот факт, что президентом клуба является вице-губернатор по строительству Сергей Тимошенко: «Он из той когорты людей, которые все знают. «Я знаю, как тренировать». «Я знаю, как в 9 турах набрать 27 очков». «Я знаю, какой тренер нужен…» С моим опытом я вижу, наверное, все же побольше. Но все основные кадровые решения принимали они. Пока меня там не было, за маленькие деньги продали трех футболистов. Взяли троих других, которые не такого класса, чтобы решать задачи. Когда я приехал, в заявке не было мест. Троих освободил – троих на «флажке» взял, но времени уже не хватало, чтобы их подвести в готовность. Ни в чем помощи нет, только разговоры!»

Главного тренера брянского «Динамо» Евгения Перевертайло Фельдман назвал «заложником всего происходящего». Напомним, после проигрыша динамовцев воронежскому «Факелу» со счетом 0:2 Перевертайло выразил желание покинуть клуб, но, отметил Сергей Фельдман, «его не отпустили».

«Закончилось же тем, что меня начали обвинять во всех грехах – что поле плохое, что искусственное плохое… Ну да, это я виноват, за полтора месяца натворил такое! Зачем мне это надо? Я не хочу в таких условиях работать! – заявил Фельдман. – Кто у нас руководит футболом – легкоатлеты, ватерполисты, замы губернаторов… Это беда! «Динамо» – клуб с историей: неплохой стадион, есть база, что в ФНЛ не у всех. Есть от чего отталкиваться. Но нужен профессионализм. А у них там еще начались политические дрязги, они между собой-то не могут определиться, кто за футбол хочет отвечать. А страдает клуб. Повторю, до сих пор нет академии! Уже и штрафы пришли, но все равно документы не подписываются, чего-то тянут».

По мнению Сергея Фельдмана, борясь за выживание клуба, неприемлемо сокращать зарплату и штат: «Там и так ставки слабые по меркам ФНЛ! Хотя дело даже не в деньгах. Каждую бумажку ты ходишь подписывать, каждую! Со стороны президента клуба – мат-перемат, крики… Он, наверное, на меня обиделся, когда я сказал: «Давайте в другом тоне разговаривать». А еще обиделся, когда мы не перенесли домашнюю игру с «Аланией» во Владикавказ, как он хотел. Я был откровенно против. Это домашнее поле, какие бы условия ни были. Беда…»

Брянское «Динамо» занимает 21-е место в первенстве Олимп-ФНЛ с шестью поражениями.