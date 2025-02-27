Президент всероссийской федерации рукопашного боя провёл мастер-класс в Брянске

Президент всероссийской федерации рукопашного боя провёл мастер-класс для юных спортсменов в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Жуковском спортивном центре «Десна» прошёл мастер-класс для воспитанников отделения рукопашного боя. Его провёл президент Всероссийской федерации рукопашного боя, Заслуженный тренер России Дмитрий Иванов.

Воспитанникам младшей и старшей групп он раскрыл секреты мастерства и объяснил техники ведения поединка, принципы эффективного выполнения приёмов.

После тренировки ребята пообщались с заслуженным тренером.