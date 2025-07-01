Прославленный брянский самбист стал вторым на международном Гран-При. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Краснодаре прошли международные соревнования «Гран-При по самбо». В них приняли участие около 100 ведущих спортсменов из России, Абхазии, Армении, Беларуси, Греции, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

На турнире в весовой категории 98+ килограммов выступил брянский самбист Артём Осипенко. Он занял второе место, уступив Аслану Джиоеву из Краснодарского края.