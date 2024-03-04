Пять медалей завоевали брянцы на первенстве ЦФО по дзюдо
Пять медалей завоевали брянские дзюдоисты на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» прошло первенство Центрального федерального округа по дзюдо. Участвовали в турнире юниоры и юниорки 2002-2006 года рождения. На соревнования собрались 210 дзюдоистов из 15 регионов.
Сборная команда Брянской области завоевала пять наград. Первой стала воспитанница спортшколы «Русь» Дарья Карахтанова. Серебряные награды турнира достались Роману Моторкину и Дарье Захаровой из «Руси», а также Даниил Хитрун из спортшколы по борьбе. А третье место занял также представитель школы «Русь» Иван Рыжиков.
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