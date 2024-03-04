Город32

Пять медалей завоевали брянцы на первенстве ЦФО по дзюдо

2024, 04 марта 12:35 Спорт
Пять медалей завоевали брянцы на первенстве ЦФО по дзюдо
Источник фото

Пять медалей завоевали брянские дзюдоисты на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» прошло первенство Центрального федерального округа по дзюдо. Участвовали в турнире юниоры и юниорки 2002-2006 года рождения. На соревнования собрались 210 дзюдоистов из 15 регионов.

Сборная команда Брянской области завоевала пять наград. Первой стала воспитанница спортшколы «Русь» Дарья Карахтанова. Серебряные награды турнира достались Роману Моторкину и Дарье Захаровой из «Руси»,  а также Даниил Хитрун из спортшколы по борьбе. А третье место занял также представитель школы «Русь» Иван Рыжиков. 

Призеры и победители представят регион на Первенстве России.

Читайте также
Работу системы оповещения проверят в Брянске
04 марта 18:22
Работу системы оповещения проверят в Брянске
Пять пунктов для жителей затопленных домов подготовили в Брянске
04 марта 16:14
Пять пунктов для жителей затопленных домов подготовили в Брянске
Кровлю отремонтировали в спортшколе Брянска
04 марта 14:55
Кровлю отремонтировали в спортшколе Брянска
220 тысяч растений планируют высадить в Брянске
04 марта 10:25
220 тысяч растений планируют высадить в Брянске

Новости регионов

28.02.2024 14:57
Под плёнкой
Для садоводов и огородников, особенно в разгар дачного сезона, полиэтиленовая планка – ​это продукт стратегический. Поэтому новость о том, что в Смоленской области запущено уникальное производство полиэтиленовых плёнок, не может не радовать. Компания «Полимер» завершила реализацию инвестиционного проекта в рамках соглашения с правительством Смоленской области. Благодаря этому построены здания, склады и электроподстанция нового комплекса «Полимер‑2», что увеличило производственную мощность предприятия со 180 до 230 тонн в сутки. Кроме того,
28.02.2024 14:55
Меняют жизнь к лучшему
Итоги реализации нацпроектов в регионе   В Смоленской области продолжается реализация национальных проектов, которые затрагивают различные сферы жизни смолян. Причём эти изменения происходят не только в областном центре, но и на периферии. Завершение строительства школы на 1100 мест в Соловьиной роще, поликлиники в Королёвке и ФОКа в Сычёвке, старт работ по возведению онкологического диспансера и переселение почти 900 человек из аварийного жилья… – ​это далеко не всё, что за последнее время было построено

Актуальные темы

Происшествия
Инспектора Гостехнадзора Гордеевского района обвиняют в получении взятки
Происшествия
Две женщины пострадали в ДТП в Брянске
Общество
Вице-мэр Брянска проверил работу двух заводов
Происшествия
Брянский суд ограничил свободу виновнице аварии с пострадавшими подростками
Лента новостей
Два жилых дома повреждены при обстреле Белой Березки

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Более шести тысяч брянских семей пользуются сервисами платформы «Ростелеком Ключ»
Более шести тысяч брянских семей пользуются сервисами платформы «Ростелеком Ключ»

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами платформы «Ростелеком Ключ» 25 многоквартирных домов Брянска. Половина из них относится к рынку вторичного жилья. Чаще всего жители многоэтажек и застройщики выбирают сервисы «Умный домофон» и «Комплексное видеонаблюдение». Управление системами осуществляется через специальное мобильное приложение.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Суземка в Брянской области будет закрыто 4 и 5 марта на время ремонта
Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Суземка в Брянской области будет закрыто 4 и 5 марта на время ремонта

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится День клиента
В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится День клиента

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.