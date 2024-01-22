Пять медалей завоевали брянские каратисты в Курске

Пять медалей завоевали брянские каратисты на Всероссийских соревнованиях в Курске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Курске прошли Всероссийские соревнования по всестилевому карате «Курская Дуга». В турнире участвовали 1200 спортсменов из 30 регионов.

Регион представили воспитанники спортшколы «Десна». Первые места в кумитэ и ката занял Николай Сокуренко. А Александр Сокуренко занял второе место в весовой категории до 60 кг в кумитэ и третье – в ката.

Также серебряную награду завоевал Ярослав Трофимов в весовой категории до 50 кг в кумитэ.

Победители поедут на Спартакиаду учащихся России.