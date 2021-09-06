Работники «Брянскпива» победили в фестивале по ловле рыбы

В соревнованиях участвовали девять команд.

5 сентября на базе отдыха «Новые Дарковичи» прошел юбилейный открытый фестиваль по любительской ловле рыбы среди работающей молодежи Брянска «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Фестиваль организовал городской комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства.

Участие в нем приняли девять команд, представивших ведущие предприятия и организации Брянска. Участники активно соревновались в ловле рыбы, для болельщиков организовали мастер-классы, спортивные и дворовые игры.

Первое место заняла команда АО «Брянскпиво», второе – УФСИН России по Брянской области, третье – АО «УК «Брянский машиностроительный завод».