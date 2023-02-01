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Ремонт стадионов и создание студенческих спортотрядов обсудили в брянской думе

2023, 01 февраля 16:23 Спорт
Ремонт стадионов и создание студенческих спортотрядов обсудили в брянской думе
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В брянском парламенте обсудили ремонт стадионов и создание студенческих спортивных отрядов в регионе. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

Заседание Общественного Совета при постоянном комитете  по молодежной политике, физической культуре и спорту прошло в Брянской областной Думы. 

Председатель комитета Александр Постоялко отметил, что стремление заниматься спортом на Брянщине всячески поддерживается и поощряется. 

«В 2022 году распахнули свои двери ледовые дворцы в Дятькове и Новозыбкове, в Брянске — бассейн «Спартак-арена», спорткомплекс «Локомотив», спортивные площадки, стадионы и футбольные поля, чтобы обеспечить доступность занятий спортом для всех желающих. А вместе с открытием Дворца единоборств имени Артема Осипенко Брянщина открыла новую страницу в истории брянских побед на олимпиадах и чемпионатах мира», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, в 2021 году были капитально отремонтированы футбольные стадионы в Жуковском муниципальном округе, Дубровском, Унечском и Погарском районах, городском округе город Клинцы. В прошлом году  преобразились футбольные стадионы с легкоатлетическими беговыми дорожками в городах Сельцо, Новозыбков и Клинцы. Сейчас продолжаются работы в областном центре на «Камвольщике» и Выгоничском районе.

Также Общественный Совет рассмотрел возможность создания студенческих спортивных клубов в вузах и ссузах.

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