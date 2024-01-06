Самый большой каток открылся в Брянске

В Брянске открылся длЯ посетителей самый большой каток города с естественным льдом. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Брянске открылся самый большой городской каток с естественным льдом. Его площадь составляет 5000 квадратных метров.

Каток спорткомплекса «Спартак» расположен в Фокинском районе, на улице 2-я Аллея, стр. 10. Он работает в выходные и праздничные дни с 11 до 22 часов, с перерывами с 13 до 14, с 16 до 17 и с 19 до 20 часов. А в будние дни лёд открыт с 17 до 19 часов и с 20 до 22 часов.