Семь наград завоевали брянские шахматисты в Иваново

Семь наград завоевали брянские шахматисты на первенстве ЦФО в Иваново. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Иваново прошло первенство Центрального федерального округа по шахматам, быстрым шахматам и блицу. Участвовали в турнире 516 человек из 17 регионов. Честь Брянской области 11 дней отстаивали 24 шахматиста.

Серебряным призёром по быстрым шахматам в категории девочек до 11 лет стала Надежда Волкова. Такое второе место среди юношей до 15 лет занял Алексей Широкун. Полина Добровольская стала чемпионкой в категории девушек до 19 лет по быстрым шахматам и серебряным призёром по блицу.

Среди мальчиков до 11 лет в блице брянец Юрий Макаров завоевал «золото». Также третье место занял Егор Кузнецов Егор, а второе — Евгений Крючков.