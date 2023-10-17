Семинар Российского футбольного союза стартовал в Брянске

Семинар о развитии женского футбола проводят представители Российского футбольного союза в Брянске. Об этом рассказали в региональной департаменте физкультуры и спорта.

В конференц-зале стадиона «Десна» в Брянске стартовал семинар Российского футбольного союза. В нём участвуют тренеры и представители спортшкол региона.

Семинар в рамках проекта «Женское дело!» продлится три дня. Об посвящен развитию женского футбола. Участники обсудят подготовку спортсменок. Также пройдут презентации, занятия и тренировки с командой девочек 10-11 лет.

«Регион не сбавляет обороты в развитии спорта. Строятся объекты, в частности, футбольные поля на территории Брянской области. Совсем скоро будет сдан крытый футбольный манеж. Однозначно, это положительная динамика», — подчеркнул технический директор РФС Андрей Власов.