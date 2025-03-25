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«Серебро» завоевал брянский боксёр на первенстве ЦФО

2025, 25 марта 14:21 Спорт
«Серебро» завоевал брянский боксёр на первенстве ЦФО
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«Серебро» завоевал брянский боксёр на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

 

В Костроме прошло первенство Центрального федерального округа России по боксу. Турнир посвящён памяти Заслуженного тренера РСФСР Вадима Софронова и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Выступили на соревнованиях юниоры 17-18 лет. Серебряным призёром турнира стал воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Никита Казаков.

 

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