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Шесть медалей завоевали брянские пловцы в Подмосковье

2024, 09 декабря 16:29 Спорт
Шесть медалей завоевали брянские пловцы в Подмосковье
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Шесть бронзовых медалей завоевали юные брянские пловцы в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

В городе Руза Московской области прошли всероссийские соревнования по плаванию Mad Wave Classic. Брянскую область там представили воспитанники спортшколы «Дельфин» областного центра и школы имени Героя В.И. Шкурного в Клинцах.

Аксиния Кондратенко завоевала две бронзовые медали на дистанции 200 метров вольным стилем и на спине. Ксения Дурманова стала третьей на дистанциях 100 и 200 метров на спине.

Максим Черевичин также завоевал «бронзу» на дистанции 50 метров баттерфляй. А Глеб Костюченко занял третье место на дистанции 50 метров вольный стиль.

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