Шесть медалей завоевали брянские самбисты в Подмосковье

Шесть медалей завоевали брянские самбисты на первенстве ЦФО в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Можайске прошло первенство Центрального федерального округа по боевому самбо. Участвовали в турнире юноши 13-18 лет. Они боролись за медали и за право высткпать на первенстве России.

Брянские спортсмены завоевали шесть медалей. Первое место заняли Егор Колесников из спортшколы по борьбе и Егор Антошин из «Торпедо». «Серебро» завоевали Ярослав Борисенков и Эдуард Чувин.

Бронзовыми призёрами стали Максим Трахнов из Брянска и Кирилл Попадайло из Стародуба.