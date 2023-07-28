Квалификационные соревнования по конному спорту прошли в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На базе конно-спортивного клуба «Журавка» в Навлинском районе прошли региональные квалификационные соревнования по конному спорту. Там собрались более 70 пар всадников и лошадей из Брянской, Смоленской, Орловской областей и других регионов.

В программу вошли дисциплины троеборье, конкур и кавалетти. Маршрут кросса проходил в полевых условия и участникам приходилось брать препятствия под дождем.

Победителей и призёров наградил директор регионального департамента спорта Максим Рудин. Турнир проходил при поддержке Федерации конного спорта России и Брянской области.