«Спартак» обыграл «Рапид» в первенстве Брянской области по футболу
Юные спартаковцы победили на первенстве Брянской области среди команд 2011-2012 годов рождения. Об этом рассказали в спорткомитете городской администрации.
Финал первенства Брянской области по футболу среди команд 2011-2012 годов рождения прошёл на стадионе имени Брянских партизан в областном центре.
Бронзовым призёром турнира стали воспитанники спортивной школы «Партизан».
За главную награду боролись команды «Спартак» и «Рапид». Матч со счётом 5:1 выиграли спартаковцы.
Кстати, «Спартак» победил во всех пяти встречах турнира с общим счётом 19:3.
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