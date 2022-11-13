«Спартак» обыграл «Рапид» в первенстве Брянской области по футболу

Юные спартаковцы победили на первенстве Брянской области среди команд 2011-2012 годов рождения. Об этом рассказали в спорткомитете городской администрации.

Финал первенства Брянской области по футболу среди команд 2011-2012 годов рождения прошёл на стадионе имени Брянских партизан в областном центре.

Бронзовым призёром турнира стали воспитанники спортивной школы «Партизан».

За главную награду боролись команды «Спартак» и «Рапид». Матч со счётом 5:1 выиграли спартаковцы.

Кстати, «Спартак» победил во всех пяти встречах турнира с общим счётом 19:3.