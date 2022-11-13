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«Спартак» обыграл «Рапид» в первенстве Брянской области по футболу

2022, 13 ноября 12:45 Спорт
«Спартак» обыграл «Рапид» в первенстве Брянской области по футболу
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Юные спартаковцы победили на первенстве Брянской области среди команд 2011-2012 годов рождения. Об этом рассказали в спорткомитете городской администрации. 

Финал первенства Брянской области по футболу среди команд 2011-2012 годов рождения прошёл на стадионе имени Брянских партизан в областном центре. 

Бронзовым призёром турнира стали воспитанники спортивной школы  «Партизан». 

За главную награду боролись команды «Спартак» и «Рапид». Матч со счётом 5:1 выиграли спартаковцы. 

Кстати, «Спартак» победил во всех пяти встречах турнира с общим счётом 19:3.

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