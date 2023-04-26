Спартакиада допризывной молодёжи стартовала в Жуковке

150 человек принимают участие в спартакиаде допризывной молодёжи в Жуковке. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Жуковке открыли Спартакиаду допризывной молодёжи. Она посвящёна подвигу 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. Церемония открытия прошла на стадионе «Лесная поляна» в Жуковке.

«Среди 84 десантников, погибших 1 марта 2000 года в Чечне, — пятеро наших земляков: Олег Ермаков, Сергей Василев, Алексей Рассказа, Александр Гердт, удостоенные высокого звания Героя России. Александр Трубенок награжден Орденом Мужества. Герои остались верны присяге и выполнили воинский долг ценой своей жизни. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти», — отметил заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин.

В региональном этапе Спартакиады участвуют около 150 участников из 18 муниципальных образований. Ребята будут соревноваться в строевой подготовке, сборке-разборке автомата Калашникова, беге на 60 метров и кроссе на 3000 метров, стрельбе из пневматической винтовки, отжимании, подтягивании, плавании и прыжкам в длину с разбега.