Стародубская спортивная школа победила в Кубке главы Брянска по футболу 

Команда получила денежный сертификат на 50 тысяч рублей.

В Кубке главы города Брянска по футболу победила Стародубская спортивная школа.

Финал турнира среди детско-юношеских команд Центрального Федерального округа (ЦФО) проходил на стадионе «Брянских партизан».

Третьей стала детско-юношеская спортивная школа №3 из города Орла. Второе место заняла футбольная академия «Динамо» Брянск. А Кубок главы Брянска получила Стародубская детско-юношеская спортивная школа. Финалистам вручили денежные сертификаты на 50, 40 и 30 тысяч рублей, а также кубки и медали.

«Такие турниры дают возможность юным спортсменам получать игровую практику и повышать своё мастерство», — отметил тренер Стародубской детско-юношеской спортивной школы Владимир Скоробогатый.

Кубок Главы города Брянска по футболу стартовал впервые в городе 13 мая. В нём участвовали восемь команд ЦФО.