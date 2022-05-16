Стародубская спортивная школа победила в Кубке главы Брянска по футболу 

Команда получила денежный сертификат на 50 тысяч рублей.
В Кубке главы города Брянска по футболу победила Стародубская спортивная школа.
Финал турнира среди детско-юношеских команд Центрального Федерального округа (ЦФО) проходил на стадионе «Брянских партизан».
Третьей стала детско-юношеская спортивная школа №3 из города Орла. Второе место заняла футбольная академия «Динамо» Брянск. А Кубок главы Брянска получила Стародубская детско-юношеская спортивная школа. Финалистам вручили денежные сертификаты на 50, 40 и 30 тысяч рублей, а также кубки и медали.
«Такие турниры дают возможность юным спортсменам получать игровую практику и повышать своё мастерство», — отметил тренер Стародубской детско-юношеской спортивной школы Владимир Скоробогатый.
Кубок Главы города Брянска по футболу стартовал впервые в городе 13 мая. В нём участвовали восемь команд ЦФО.
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