Стародубские хоккеисты выиграли турнир «Листья дуба»

Стародубские хоккеисты победили команды из Курска и Орла и выиграли турнир «Листья дуба». Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.
В Ледовом дворце Стародубского округа прошел хоккейный турнир «Листья дуба» среди детей 2015 года рождения. В соревнованиях участвовали команды из Железногорска, Курска, Орла и Стародуба.
В первой игре юные стародубские хоккеисты «Олимпа» обыграли «Сокол» из города Курска. А в матче за первое место стародубцы одержали победу над «Ледовым поколением» из города Орла.
По итогам соревнований команда «Олимп» из Стародуба стала победителем турнира. Пьедестал почета с брянскими спортсменами разделили «Ледовое поколение» из Орела и «ХК Горняк» из Железногорска. Также стародубские хоккеисты стали победителями в номинации «Лучший защитник» и «Лучший бомбардир».
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