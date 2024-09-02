Свыше 300 шахматистов поучаствовали в первенстве области. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

10 дней на базе спортивной школы по шахматам и шашкам Брянска проходило первенство Брянской области по шахматам. В четырёх дисциплинах и 10 возрастных группах состязались свыше трёхсот человек из Брянска, Унечи, Новозыбкова, Клинцов, Дятьково, Карачева и Дубровки.

Победители и призёры получили грамоты и медали. Они представят Брянскую область на первенстве Центрального федерального округа.