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Тренер по гиревому спорту из Новозыбкова получил медаль Минспорта России

2024, 09 января 11:06 Спорт
Тренер по гиревому спорту из Новозыбкова получил медаль Минспорта России
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Тренер по гиревому спорту из Новозыбкова получил юбилейную медаль Минспорта России. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

В Новозыбкове прошёл Рождественский турнир по баскетболу среди юношей и девушек. В церемонии открытия соревнований участвовала замдиректора департамента физкультуры и спорта Юлия Кирикова. Она вручила юбилейную медаль Минспорта России тренеру по гиревому спорту Новозыбковской школы Игорю Беляеву. Награда посвящена 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. 

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