Тренер по гиревому спорту из Новозыбкова получил медаль Минспорта России
Тренер по гиревому спорту из Новозыбкова получил юбилейную медаль Минспорта России. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.
В Новозыбкове прошёл Рождественский турнир по баскетболу среди юношей и девушек. В церемонии открытия соревнований участвовала замдиректора департамента физкультуры и спорта Юлия Кирикова. Она вручила юбилейную медаль Минспорта России тренеру по гиревому спорту Новозыбковской школы Игорю Беляеву. Награда посвящена 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.