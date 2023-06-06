Брянский тренер получил новую квартиру

Тренер по футболу из Сельцо получил ключи от новой квартиры. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В администрации города Сельцо ключи от квартиры получил молодой тренер по футболу Антон Воробьёв. Специалисту их передал глава администрации Игорь Васюков. В новый дом тренер переедет с женой и тремя детьми.

Антон Воробьёв работает тренером спортивной школы города Сельцо с 2021 года. Он занимается с тремя командами юных спортсменов, которые уже неоднократно становились призёрами городских и областных соревнований.