Знак Минспорта России получил брянский тренер по лёгкой атлетике
Знак Минспорта России получил тренер по лёгкой атлетике из Белой Берёзки. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.
Тренер-преподаватель Белоберезковской спортивной школы Сергей Шемякин получил почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» Министерства спорта России. Высшую ведомственную награду 71-летнему наставники вручил директор спортивного департамента Максим Рудин.
За 47 лет тренерской работы Сергей Шелякин вырастил немало легкоатлетов. В их числе — мастера спорта Ирина Хмелева и Захар Соболев, кандидаты в мастера спорта Сергей Шевцов, Наталья Шевкунова и Виталий Исаченко.
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