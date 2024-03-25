Три медали завоевал брянский тяжелоатлет на первенстве России
Две золотые и одну серебряную медали завоевал брянский тяжелоатлет на первенстве России. Об этом сообщил региональный департамент физической культуры и спорта.
В городе Оренбург прошло первенство России по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек. Брянскую область представил воспитанник спортшколы «Электрон» Дятьковского района Николай Ратниекс. Он выступил в возрастной группе 13 — 15 лет и в весовой категории до 61 кг.
Брянский спортсмен набрал сумму двоеборья 221 кг и завоевал «золото» соревнований. Вторую высшую награду Николай Ратниекс завоевал в «толчке» с весом в 127 кг. Серебряным призёром турнира брянец стал в «рывке» — 94 кг.
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