Три медали завоевал брянский тяжелоатлет на первенстве России

Две золотые и одну серебряную медали завоевал брянский тяжелоатлет на первенстве России. Об этом сообщил региональный департамент физической культуры и спорта.

В городе Оренбург прошло первенство России по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек. Брянскую область представил воспитанник спортшколы «Электрон» Дятьковского района Николай Ратниекс. Он выступил в возрастной группе 13 — 15 лет и в весовой категории до 61 кг.

Брянский спортсмен набрал сумму двоеборья 221 кг и завоевал «золото» соревнований. Вторую высшую награду Николай Ратниекс завоевал в «толчке» с весом в 127 кг. Серебряным призёром турнира брянец стал в «рывке» — 94 кг.