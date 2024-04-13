Три медали завоевали брянские бойцы на международном турнире

Три медали завоевали брянские спортсмены на международном турнире по универсальному бою. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Международные соревнования по универсальному бою проходят в Домодедово. Турнир посвящён памяти Олимпийского чемпиона Сергея Новикова.

В соревнованиях участвуют спортсмены из 12 стран и 39 регионов России.

В дисциплине «Средства защиты» отличились брянские спортсмены. Первое место в категории 16-17 лет заняла Валерия Поздняк. Серебряную награду среди девочек 14-15 лет завоевала Полина Сидорина. Бронзовая медаль досталась Артёму Талусааре в категории 18-20 лет.