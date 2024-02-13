Три медали завоевали брянские гиревики на Первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Санкт-Петербурге прошло Первенство России по гиревому спорту. В турнире участвовали юноши и девушки от 14 до 18 лет.
В сборную Брянской области вошли 11 спортсменов из Новозыбкова, Карачева и посёлка Дубровка.
В весовой категории до 73 кг третье место занял Владислав Харчевников с результатом двоеборья в 213 очков. А в весовой категории до 85 кг брянец Глеб Лавринов на последних секундах обошёл соперника из Республики Бурятия. С суммой двоеборья 217,5 очков он стал бронзовым призёром турнира.
В эстафете в толчке по длинному циклу также отличилась брянская команда. С результатом 139 подъёмов на четверых спортсменов она стала третьей. Лидеры обошли их всего на два в подъёма.
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