Три медали завоевали брянские гиревики на Первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Санкт-Петербурге прошло Первенство России по гиревому спорту. В турнире участвовали юноши и девушки от 14 до 18 лет.

В сборную Брянской области вошли 11 спортсменов из Новозыбкова, Карачева и посёлка Дубровка.

В весовой категории до 73 кг третье место занял Владислав Харчевников с результатом двоеборья в 213 очков. А в весовой категории до 85 кг брянец Глеб Лавринов на последних секундах обошёл соперника из Республики Бурятия. С суммой двоеборья 217,5 очков он стал бронзовым призёром турнира.

В эстафете в толчке по длинному циклу также отличилась брянская команда. С результатом 139 подъёмов на четверых спортсменов она стала третьей. Лидеры обошли их всего на два в подъёма.