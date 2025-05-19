Три медали завоевали брянские легкоатлеты на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Краснодаре на стадионе «Динамо» прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике. Участвовали в них юниоры и юниорки до 20 лет. За побед боролись представители 29-и школ олимпийского резерва из 28 субъектов.

Спортивную школу олимпийского резерва «Русь» представили 11 легкоатлетов. В беге с препятствиями серебряную награду завоевал Савелий Трошин. В беге с барьерами третье место занял Никита Стефанков. Также бронзовым призёром в прыжках в длину стал Кирилл Демичев.

В командном первенстве «Русь» набрала 188 очков и заняла пятое место.