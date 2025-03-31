Три медали завоевали брянские полиатлонисты на чемпионате мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Кондопога республики Карелия прошёл чемпионат мира по полиатлону. В спортивной дисциплине «троеборье с лыжной гонкой» выступили спортсмены 21-23 лет, а также ветераны.

Брянск представили воспитанники спортшколы «Электрон» Дятьковского района. Светлана Селезнева завоевала бронзовую медаль. Среди ветеранов первой стала Нина Агеева. Серебряным призёром стал Владимир Пасконный.