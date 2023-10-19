Трое брянцев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по шашкам

Трое юных брянцев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по русским шашкам. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошли Всероссийские соревнования по русским шашкам «Наши надежды». В нём участвовали юные спортсмены до 17 лет. На турнир собрались 87 человек из Брянской, Калужской Московской, Орловской, Тульской и Челябинской областей.

Воспитанник брянской спортшколы «Спартак» Михаил Абрамов завоевал «золото» среди юношей до 17 лет. На вторую ступень пьедестала почёта поднялась Дарья Шарапкова из Жуковки. Она стала призёром турнира среди девочек до 9 лет. А Виктория Яковлева из «Спартака» завоевала бронзовую награду в этой же возрастной категории.