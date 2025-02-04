Трубчевские хоккеисты выиграли матч турнира «Золотая шайба»

Трубчевские хоккеисты всухую выиграли матч турнира «Золотая шайба» с противниками из Жуковски. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На ледовой арене «Десна» города Жуковка прошёл матч в рамках хоккейного турнира «Золотая шайба» среди спортсменов 11-12 лет. Хозяева поля состязались с хоккеистами из Трубчевска.

Гости одержали уверенную победу. Матч закончиласья со счётом 0:10 в пользу ребят из Трубчевска.