Турнир по гиревому спорту в честь погибшего военного прошёл в Карачеве. Об этом сообщили в городском спорткомитете

В Карачеве прошёл областной турнир по гиревому спорту. Соревнования посвятили погибшему при исполнении воинского долга гвардии лейтенанту Виктору Арбузову.

Юноши со всего региона соревновались в толчке по длинному циклу и эстафете, а девушки выполняли упражнение «рывок». Десять медалей завоевали воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе.

Виктор Арбузов родился 24 ноября 2000 года в Карачеве. Он был призёром первенства области среди юношей, участником первенства России по гиревому спорту. Виктор закончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище по специальности «Спецназ ВДВ».

Гвардии-лейтенант служил в Глуховском районе Курской области – на границе с Украиной. 27 апреля 2024 года во время обстрела Виктор отдал команду своим солдатам уйти в укрытие, а сам зашёл последним, закрыв собою вход. Командир погиб. Он награжден орденом Мужества посмертно.