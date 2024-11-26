Турнир по самбо в память о правоохранителях прошёл в Брянске

Более 150 человек приняли участие в турнир по самбо в память о правоохранителях в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошёл открытый турнир по самбо среди юношей. Он посвящен памяти сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, погибших при выполнении служебных обязанностей.
В турнире участвовали более 150 спортсменов в составе шести команд. Они выступали в десяти весовых категориях.
В общекомандном зачёте «золото» досталось самбистам детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе. «Серебро» – у команды спортивной школы Брянского района. Третье место заняли воспитанники Дворца единоборств имени Артёма Осипенко.
Они получили медали, дипломы и кубки.
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