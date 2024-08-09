В Белых Берегах прошёл марафон для юных спортсменов в честь Дня физкультурника. В оздоровительном комплексе собрались более 30 школьников и воспитанников детских садов из Фокинского района. Они состязались в беге, жиме лёжа, подтягивании на перекладине и отжимание от пола

Все юные спортсмены получили от администрации района призы. Победителям вручили грамоты и медали.