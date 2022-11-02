В Брянске открыли Первенство ЦФО по шахматам

Торжественная церемония открытия Первенства Центрального федерального округа по шахматам прошла в Брянске. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Первенство Центрального федерального округа по шахматам среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17 и 19 лет стартовало во Дворе единоборств имени Артема Осипенко в Брянске.

«Для нас большая честь принимать соревнования федерального уровня по шахматам. Они впервые проходят в самом масштабном спортивном объекте Центрального федерального округа — Дворце единоборств имени нашего прославленного самбиста Артёма Осипенко. Шахматы — это особый интеллектуальный вид спорта, который дает возможность просчитывать не только свои ходы, но и ходы соперника», – отметил на церемонии открытия заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин

В первенстве участвуют 292 юных спортсмена из 17 регионов. Соревнования продлятся девять дней. Шахматисты поборются за звания чемпионов округа и путёвки на Первенство России.