В Брянской области запустили проект «Футбол в школе»

49 школ региона примут участие в проекте Российского футбольного союза (РФС). Об этом рассказал президент федерации футбола Брянской области Андрей Артемьев.

В новом учебном году в нём примут участие 49 школ региона.

Российский футбольный союз (РФС) с 1 сентября запустила проект «Футбол в школе» в 48 регионах страны. В числе участников — Брянская область. В проект включили 49 школ региона.

«Брянские школы получат набор инвентаря, в том числе мячи, разработанные и изготовленные специально для проекта, а учителя — методическую поддержку. Уже с сентября будут организованы футбольные секции, пройдут тематические уроки физкультуры. Чуть позже — начнется и Школьная футбольная лига», – отметил президент региональной федерации футбола Андрей Артемьев.

Также отдельным направлением будет подпроект «Футбол для девочек».