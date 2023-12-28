В новом футбольном манеже в Брянске прошёл первый матч

Юные спортсмены сыграли первый матч в новом футбольном манеже в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Брянске открылся новый футбольный манеж «Динамо-Брянск». Его построили в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». В церемонии открытия участвовали замгубернатора Николай Лучкин, директор профильного департамента Максим Рудин, руководитель спортшколы по футболу «Динамо» Андрей Ткачёв и руководитель Брянской областной федерации футбола Андрей Артемьев, а также юные спортсмены. По видеосвязи к ним присоединились губернатор региона Александр Богомаз и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
«Это уже 176-й масштабный спортивный объект, построенный в Брянской области за последние годы, и работа в этом направлении будет продолжена!» – подчеркнул Александр Богомаз.
После церемонии на новом поле прошёл первый матч. В новогоднем турнире сразились по юные футболисты 2013 года рождения.
27.12.2023 17:16
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Смоленские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников. В Смоленском регионе Московской железной дороги с начала года количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта снизилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 15 до 10 случаев. Основной причиной травматизма по-прежнему остается грубое
21.12.2023 14:53
Железнодорожники организовали для юных смолян обзорную экскурсию на новогоднем поезде
Накануне новогодних каникул железнодорожники организовали для воспитанников СОГБУ «Детского дома «Гнездышко» из Смоленска обзорную экскурсию на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-106. Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они ранее просили в письмах, адресованных главному зимнему волшебнику. Кроме того, в игровой форме детям напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре,