В новом футбольном манеже в Брянске прошёл первый матч

Юные спортсмены сыграли первый матч в новом футбольном манеже в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске открылся новый футбольный манеж «Динамо-Брянск». Его построили в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». В церемонии открытия участвовали замгубернатора Николай Лучкин, директор профильного департамента Максим Рудин, руководитель спортшколы по футболу «Динамо» Андрей Ткачёв и руководитель Брянской областной федерации футбола Андрей Артемьев, а также юные спортсмены. По видеосвязи к ним присоединились губернатор региона Александр Богомаз и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Это уже 176-й масштабный спортивный объект, построенный в Брянской области за последние годы, и работа в этом направлении будет продолжена!» – подчеркнул Александр Богомаз.

После церемонии на новом поле прошёл первый матч. В новогоднем турнире сразились по юные футболисты 2013 года рождения.