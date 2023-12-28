Город32

В новом футбольном манеже в Брянске прошёл первый матч

2023, 28 декабря 14:33 Спорт
В новом футбольном манеже в Брянске прошёл первый матч
Источник фото

Юные спортсмены сыграли первый матч в новом футбольном манеже в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В Брянске открылся новый футбольный манеж «Динамо-Брянск». Его построили в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». В церемонии открытия участвовали замгубернатора Николай Лучкин, директор профильного департамента Максим Рудин, руководитель спортшколы по футболу «Динамо» Андрей Ткачёв и руководитель Брянской областной федерации футбола Андрей Артемьев, а также юные спортсмены. По видеосвязи к ним присоединились губернатор региона Александр Богомаз и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

 «Это уже 176-й масштабный спортивный объект, построенный в Брянской области за последние годы, и работа в этом направлении будет продолжена!» – подчеркнул Александр Богомаз. 

После церемонии на новом поле прошёл первый матч. В новогоднем турнире сразились  по юные футболисты 2013 года рождения.

Читайте также
Ключи от новых квартир получили жители аварийных домов Брянска
28 декабря 13:30
Ключи от новых квартир получили жители аварийных домов Брянска
Брянский губернатор открыл движение по дороге-дамбе и Славянскому мосту
28 декабря 13:00
Брянский губернатор открыл движение по дороге-дамбе и Славянскому мосту
Пассажиров на вокзале в Брянске встречает и провожает оркестр
28 декабря 10:34
Пассажиров на вокзале в Брянске встречает и провожает оркестр
Кражу 58 тысяч рублей с карты раскрыли полицейские в Брянске
28 декабря 08:34
Кражу 58 тысяч рублей с карты раскрыли полицейские в Брянске

Новости регионов

27.12.2023 17:16
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Смоленские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников. В Смоленском регионе Московской железной дороги с начала года количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта снизилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 15 до 10 случаев. Основной причиной травматизма по-прежнему остается грубое
21.12.2023 14:53
Железнодорожники организовали для юных смолян обзорную экскурсию на новогоднем поезде
Накануне новогодних каникул железнодорожники организовали для воспитанников СОГБУ «Детского дома «Гнездышко» из Смоленска обзорную экскурсию на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-106. Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они ранее просили в письмах, адресованных главному зимнему волшебнику. Кроме того, в игровой форме детям напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре,

Актуальные темы

Лента новостей
Брянский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле
Общество
Семитысячная брянская пара молодожёнов сыграет свадьбу в Москве
Общество
В школах и детсадах Брянска сменят охранников
Происшествия
Девять единиц оружия изъяли брянские полицейские за два дня
Лента новостей
Очередной беспилотник заметили над Карачевским районом

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Более 15 тысяч брянцев в этом году выбрали «Антивирус» от «Ростелекома»
Более 15 тысяч брянцев в этом году выбрали «Антивирус» от «Ростелекома»

С начала года более 15 тысяч пользователей «Ростелекома» из Брянской области подключили сервис «Антивирус». Примечательно, что половина из них — новые абоненты провайдера. Наиболее активный спрос на услугу пришелся на сентябрь. Эксперты компании связывают это с началом учебного года и желанием родителей обезопасить своих детей от вредоносного контента, с которым можно столкнуться в Сети.

Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года
Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за три квартала 2023 года. За отчетный период свой профессиональный уровень повысили 853 энергетика.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.