Восемь медалей завоевали брянские дзюдоисты на Кубке Орловской области

Три серебряных и пять бронзовых медалей завоевали брянские дзюдоисты на Кубке Орловской области. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Кубок Орловской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 и 15 лет прошёл в Орле. Турнир посвятили Дню народного единства и образованию ДОСААФ. В соревнованиях участвовали 380 спортсменов. В их числе и воспитанники школы олимпийского резерва по борьбе Брянска.

Серебряные награды завоевали брянцы Ярослав Ишутин, Богдан Козлов и Павел Власов. Ещё пять спортсменов Брянска стали бронзовыми призёрами Кубка Орловской области.