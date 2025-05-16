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Впервые за 20 лет брянская теннисистка участвует в первенстве России

2025, 16 мая 11:29 Спорт
Впервые за 20 лет брянская теннисистка участвует в первенстве России
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Впервые за 20 лет брянская спортсменка участвует в первенстве России по настольному теннису. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В Чебоксарах стартовало первенство России по настольному теннису среди девушек до 14 лет. Впервые за 20 лет брянский спортсмен сыграет на соревнованиях такого уровня. 

Регион представляет воспитанница спортивной школы Дворца единоборств им. Артема Осипенко Анна Богачёва. Она выступает в личном, женском парном и смешанном парном разрядах.

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