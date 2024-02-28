Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике стартовали в Брянске

На Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике в Брянске собрались 370 участников. Об этом сообщили в региональной департаменте физкультуры и спорта.

На шесть дней спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике в Брянске стала площадкой Всероссийских соревнований «Памяти Брянских Партизан». В турнире участвуют 370 гимнастов и гимнасток из 22 регионов.

Почетным гостем на соревнованиях стал заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион 1996 года Николай Крюков.

Также на открытии удостоверения мастера спорта получили брянские спортсменки Елизавета Каспина и Екатерина Аксенова.