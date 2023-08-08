Всероссийский теннисный турнир прошел в Брянске

Всероссийский теннисный турнир в Брянске собрал более 70 спортсменов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В брянском областном Теннисном центре прошли Всероссийские соревнования по теннису «Хрустальный мяч». На турнир собрались более 70 спортсменов из Брянска, Москвы и Московской области, Пскова, Курска, Орла, Рязани, Уфы, Тольятти и Челябинска. За награды боролись юноши и девушки до 17 лет.

В финале спортсмены разыграли 12 комплектов медалей в четырех возрастных категориях. В парных встречах девушек до 17 лет воспитанница брянской спортшколы «Горизонт» вместе с московской теннисисткой завоевала серебряную награду.