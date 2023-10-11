Город32

ХК «Брянск» одержал вторую победу над мурманской «Арктикой»

2023, 11 октября 10:00 Спорт
ХК «Брянск» одержал вторую победу над мурманской «Арктикой»
Источник фото

Во вторник, 10 октября, ХК «Брянск» в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги дома провел второй матч с мурманской «Арктикой».

Исход первой игры, напомним, решили послематчевые буллиты. Брянцы были удачливее и победили со счетом 4:3.

Не менее драматичной была и повторная встреча команд. Ведя в счете 2:1, брянцы за четыре минуты до окончания матча пропускают шайбу.

Но ребята собрались и оставили последнее слово за собой. Победный гол забил нападающий Иван Александров. Итоговый счет – 3:2.

Результативными бросками в этой игре также отметились Богдан Полянцев и Всеволод Шешков. Но особо, по мнению пресс-службы клуба, отличился вратарь Родион Егоров. И это был его дебютный матч в составе «Брянска».

Читайте также
ХК «Брянск» выиграл у мурманской «Арктики» по буллитам со счетом 4:3
10 октября 09:20
ХК «Брянск» выиграл у мурманской «Арктики» по буллитам со счетом 4:3
20 человек эвакуировали сотрудники МЧС на пожаре в брянской многоэтажке
10 октября 08:10
20 человек эвакуировали сотрудники МЧС на пожаре в брянской многоэтажке
Футболисты брянского «Динамо» встретились с заплакавшим на их матче юным болельщиком
07 октября 09:35
Футболисты брянского «Динамо» встретились с заплакавшим на их матче юным болельщиком
Пожарные за полчаса потушили горящий склад в Володарском районе Брянска
07 октября 08:32
Пожарные за полчаса потушили горящий склад в Володарском районе Брянска

Новости регионов

11.10.2023 12:53
Первый помощник
 Жителям региона рассказали о новой социальной услуге. В Смоленске запущен пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за нуждающимися. Кто может стать помощником по уходу, что входит в его обязанности и сколько за это платят? Об этом и многом другом рассказала начальник областного департамента по социальному развитию Елена Романова в рамках прямого эфира. Общение было
11.10.2023 12:27
Награда за стаж
Как в регионе поддержат опытных педагогов? В 2024 году планируется ввести дополнительную региональную награду для опытных педагогов со стажем более 40 лет — почётный знак «Педагогическая слава земли Смоленской». К знаку будет прилагаться единоразовая денежная выплата. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин во время поздравления педагогов Смоленщины — руководителей и педагогических работников дошкольного, общего, среднего
11.10.2023 12:25
Герои остаются с нами
Губернатор Василий Анохин встретился с родственниками гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Беляева, доблестно исполнявшего служебный долг в зоне СВО и удостоенного звания Героя Российской Федерации Эта высшая награда страны была присвоена Дмитрию Беляеву посмертно. Все случилось год назад, в сентябре 2022-го. Взвод под командованием Дмитрия вступил в неравный бой с превосходящими силами противника из состава одного
11.10.2023 12:24
Книжный фонд
В Смоленской области были модернизированы по модельному стандарту и дооборудованы 3 централизованные районные библиотеки. Речь идёт об учреждениях в Вяземском, Новодугинском и Холм-Жирковском районах. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. «На ремонт и оснащение каждой из них выделено более 10 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». В учреждениях провели ремонт, обновили книжный фонд,
11.10.2023 12:22
Автобусы — на линию
Смоленская область обновляет парк общественного транспорта. Это стало возможным за счёт привлечения специальных казначейских кредитов. В начале сентября в Смоленск поступила первая партия современных автобусов МАЗ, а на прошлой неделе региону передали ещё 11 машин. Новый транспорт позволит повысить комфорт пассажирских перевозок. Все автобусы направлены в «Автоколонну 1308» и будут использованы на муниципальных маршрутах. «Мы
09.10.2023 12:33
Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 7,3% в январе-сентябре
В январе-сентябре текущего года погрузка на станциях ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 2,2 млн тонн, что на 7,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. За 9 месяцев 2023 года в регионе погружено: химических и минеральных удобрений – 1,54 млн тонн (+12,3% к январю-сентябрю 2022 года); строительных грузов – 238 тыс. тонн (+19,2%);

Актуальные темы

Спорт
Брянское «Динамо» потерпело поражение от «Чайки» из Песчанокопского
Лента новостей
Жителей Брянска предупредили о временном отключении электричества
Общество
В Брянской области 7 и 8 октября похолодает и может выпасть снег
Деловые новости
Павильон на вокзале Брянск-Орловский
Экономика
Регионы могут перенять опыт брянских АПК по выращиванию картофеля

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Ты не один: создатели сериала «Плакса» запускают сайт против буллинга
Ты не один: создатели сериала «Плакса» запускают сайт против буллинга

Национальная Медиа Группа, видеосервис Wink, телеканал СТС и «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» представляют проект для помощи детям, родителям и учителям, столкнувшимся с травлей. Он реализует социальную миссию музыкальной драмы «Плакса» (16+) — максимально раскрыть тему буллинга, рассказать всем, кто может столкнуться с этим явлением, как распознать травлю и как противостоять ей. Новые примеры зрители увидят в третьем эпизоде сериала, премьера которого состоится в Wink 5 октября.

Павильон на вокзале Брянск-Орловский
Павильон на вокзале Брянск-Орловский

На вокзале Брянск-Орловский началось строительство павильона для досмотра пассажиров.

Ветераны Брянскэнерго посетили достопримечательности Дятьковского района Брянской области
Ветераны Брянскэнерго посетили достопримечательности Дятьковского района Брянской области

Члены Совета ветеранов филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» совершили поезду по значимым местам Дятьковского района.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.