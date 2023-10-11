ХК «Брянск» одержал вторую победу над мурманской «Арктикой»
Во вторник, 10 октября, ХК «Брянск» в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги дома провел второй матч с мурманской «Арктикой».
Исход первой игры, напомним, решили послематчевые буллиты. Брянцы были удачливее и победили со счетом 4:3.
Не менее драматичной была и повторная встреча команд. Ведя в счете 2:1, брянцы за четыре минуты до окончания матча пропускают шайбу.
Но ребята собрались и оставили последнее слово за собой. Победный гол забил нападающий Иван Александров. Итоговый счет – 3:2.
Результативными бросками в этой игре также отметились Богдан Полянцев и Всеволод Шешков. Но особо, по мнению пресс-службы клуба, отличился вратарь Родион Егоров. И это был его дебютный матч в составе «Брянска».
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